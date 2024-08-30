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12:52, 30 августа 2024Бывший СССР

В России призвали ВСУ продолжать сбивать истребители F-16

Рогов: ВСУ стоит продолжить сбивать американские истребители F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует продолжать поражать истребители F-16, переданные Киеву Западом. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Начало уничтожения американских F-16 на территории, подконтрольной режиму Зеленского, положено. Думаю, что ВСУ не стоит останавливаться на достигнутом, и в самую пору продолжить сбивать американские истребители», — заявил Рогов.

По его словам, удары украинской армии по F-16 станут «символичным актом освобождения» Киева от Запада и, в частности, от США. Он также напомнил солдатам ВСУ, что в Вооруженных силах (ВС) России предусмотрена премия за сбитый самолет F-16. В связи с этим председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета призвал украинских бойцов переходить на сторону России.

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      Екатерина Грищенко
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