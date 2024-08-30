Самый старый мужчина поделился секретом долголетия

Самый старый мужчина из Великобритании назвал удачу секретом долголетия

Мужчина, признанный самым старым в мире, рассказал о своем секрете долголетия. Об этом пишет Independent.

Джон Тиннисвуд из Ливерпуля, Великобритания, отпраздновал свой 112-й день рождения 26 августа 2024 года. В апреле он официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина из ныне живущих. «Честно говоря, я не чувствую себя как-то иначе. И я не ощущаю себя на этот возраст. Это меня не волнует. Наверное, поэтому я и дожил до таких лет», — поделился ощущениями в связи с получением титула Тиннисвуд.

Мужчина, родившийся в тот же год, когда затонул Титаник, также добавил, что не знает, в чем именно причина его долголетия. «Не могу вспомнить никаких особых секретов. В юности я был довольно активным, много ходил пешком. Связано ли это как-то с этим, не знаю. Но для себя я ничем не отличаюсь от других. Ничем не отличаюсь», — отметил долгожитель. В конце концов Тиннисвуд назвал удачу секретом долгой жизни.

По его словам, у него нет никаких строгих правил в питании, кроме того, что он ест жареную рыбу с картошкой каждую пятницу.

Ранее сообщалось, что не стало самой старой женщины в мире, жившей в Испании. Она носила статус старейшей из ныне живущих людей, ей было 117 лет.