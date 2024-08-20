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14:10, 20 августа 2024Из жизни

Умер самый старый человек в мире

В Испании в 117 лет умерла старейшая в мире женщина Мария Браньяс Морера
Мария Браньяс Морера

Мария Браньяс Морера. Фото: Arxiu de la família Branyas Morera / Wikimedia

Самая старая женщина в мире из Испании, носившая статус старейшей из ныне живущих людей, умерла в возрасте 117 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Родственники Марии Браньяс Мореры написали в ее аккаунте, что женщина ушла из жизни во сне и без боли. Последние два десятилетия она жила в доме престарелых, где в марте отметила 117-й день рождения.

Незадолго до смерти Морера предупредила, что чувствует слабость. «Время близко. Не плачьте, я не люблю слезы. И, прежде всего, не страдайте из-за меня», — обратилась к подписчикам тогда она. «Куда бы я ни пошла, я буду счастлива», — заявила женщина.

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Долгожительница появилась на свет четвертого марта 1907 года в городе Сан-Франциско, штат Калифорния. В восемь лет она переехала с семьей в Испанию и поселилась в Каталонии, где прожила всю жизнь. Женщина пережила пандемию испанского гриппа, а также гражданскую войну в Испании, о которых, по ее словам, у нее остались «очень тяжелые воспоминания».

Морера была замужем за врачом Жоаном Море, от которого родила троих детей. Женщина овдовела в 1976 году. Она также потеряла одного из своих детей — единственного сына по имени Август. Ее признали самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года.

Теперь старейшим человеком на Земле является Томико Итоока. Женщина родилась в Японии в мае 1908 года. Сейчас ей 116 лет.

Ранее сообщалось, что 124-летний житель Перу, который объявил себя старейшим мужчиной в мире и самым старым из живших когда-либо людей, раскрыл причину своего долголетия. Он считает, что столько прожил благодаря употреблению полезных продуктов, включая фрукты и мясо ягненка.

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      Юлия Юткина
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