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16:45, 30 августа 2024Спорт

Стали известны итоги жеребьевки основного этапа Лиги Европы

Стали известны итоги жеребьевки основного этапа Лиги Европы сезона-2024/2025

Фото: Manon Cruz / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку основного этапа Лиги Европы сезона-2024/2025. Итоги опубликованы на сайте организации.

Стало известно, что 36 клубов, которые пробились в основную стадию, будут выступать в одной группе по швейцарской системе. Они проведут по восемь матчей против разных команд.

Греческий ПАОК, за который выступают россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов, в одном из матчей на выезде встретится с командой их соотечественника Арсена Захаряна «Реал Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна, в свою очередь, проведет домашнюю игру с киевским «Динамо».

Напрямую в плей-офф пройдут восемь лучших клубов. Обладатели мест с 9-го по 24-е проведут стыковые матчи за право выйти в эту стадию, а остальные прекратят борьбу за титул.

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      Алексей Гусев
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