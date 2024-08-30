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19:39, 30 августа 2024Наука и техника

Стало известно о значимых изменениях в БМП-3 и БМД-4

«Курганмашзавод»: в БМП-3 и БМД-4 внесены значимые изменения

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

В боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4 внесены значимые изменения. Об этом телеканалу «Звезда» стало известно от военного представителя при «Курганмашзаводе».

«По результатам боевого применения в машину внесены изменения. Из значимых — комплект дополнительной защиты, комплекс снижения заметности, комплекс радиоэлектронной борьбы», — сказал представитель.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о поставках в войска партий БМП-3 и БМД-4М с допзащитой.

Также в августе в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что в состав вооружения БМП-3 захотели внедрить мини-беспилотники.

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      Иван Потапов
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