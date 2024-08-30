Стало известно о значимых изменениях в БМП-3 и БМД-4

«Курганмашзавод»: в БМП-3 и БМД-4 внесены значимые изменения

В боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4 внесены значимые изменения. Об этом телеканалу «Звезда» стало известно от военного представителя при «Курганмашзаводе».

«По результатам боевого применения в машину внесены изменения. Из значимых — комплект дополнительной защиты, комплекс снижения заметности, комплекс радиоэлектронной борьбы», — сказал представитель.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о поставках в войска партий БМП-3 и БМД-4М с допзащитой.

Также в августе в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что в состав вооружения БМП-3 захотели внедрить мини-беспилотники.