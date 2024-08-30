Стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

Стоматолог Романова заявила, что получить неестественно белый цвет зубов сложно

Миф о том, что кабинетное отбеливание зубов вреднее домашнего является самым распространенным и необоснованным, считает челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова. В разговоре с «Газетой.ру» она объяснила, что кабинетное отбеливание выполняют однократно в течение 45-60 минут, но с разделением на 3-4 этапа разной степени интенсивности.

Кроме того, уточнила стоматолог, перед процедурой окружающие мягкие ткани надежно изолируют от отбеливающего геля и слюны для профилактики ожогов. При этом домашнее отбеливание обычно состоит из 5-7 процедур продолжительностью от 60 минут, и не предполагает качественной изоляции от слюны и защиты от подтеканий и ожогов.

Романова также развеяла миф о небезопасности отбеливания. По ее словам, данный миф появился в 2000-е годы, когда протоколы отбеливания были не столь совершенны. «Сегодня никто из докторов не возьмется за данную процедуру без предварительного обследования пациента и устранения всех рисков», — заявила врач.

Стоматолог опровергла убеждения о том, что эффект отбеливания недолговечен. Как утверждает Романова, результат процедуры сохраняется 2-3 года. Она также высказалась о другом популярном заблуждении, связанном с отбеливанием — неестественно белом цвете зубов после процедуры. По ее словам, в реальности получить подобный цвет крайне сложно.

Последний миф, который прокомментировала эксперт, связан с болезненностью отбеливания. Романова подчеркнула, что процедура является совершенной безболезненной благодаря неинвазивности: зубы покрывают отбеливающим гелем на несколько минут.

Ранее врач-гигиенист Ольга Жидких рассказала, что отбеливание зубов — это внедрение в глубокие слои зуба специального геля на основе перекиси водорода или перекиси карбамида