Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:49, 30 августа 2024Забота о себе

Стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

Стоматолог Романова заявила, что получить неестественно белый цвет зубов сложно

Фото: SoyBreno / Unsplash

Миф о том, что кабинетное отбеливание зубов вреднее домашнего является самым распространенным и необоснованным, считает челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова. В разговоре с «Газетой.ру» она объяснила, что кабинетное отбеливание выполняют однократно в течение 45-60 минут, но с разделением на 3-4 этапа разной степени интенсивности.

Кроме того, уточнила стоматолог, перед процедурой окружающие мягкие ткани надежно изолируют от отбеливающего геля и слюны для профилактики ожогов. При этом домашнее отбеливание обычно состоит из 5-7 процедур продолжительностью от 60 минут, и не предполагает качественной изоляции от слюны и защиты от подтеканий и ожогов.

Романова также развеяла миф о небезопасности отбеливания. По ее словам, данный миф появился в 2000-е годы, когда протоколы отбеливания были не столь совершенны. «Сегодня никто из докторов не возьмется за данную процедуру без предварительного обследования пациента и устранения всех рисков», — заявила врач.

Материалы по теме:
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018

Стоматолог опровергла убеждения о том, что эффект отбеливания недолговечен. Как утверждает Романова, результат процедуры сохраняется 2-3 года. Она также высказалась о другом популярном заблуждении, связанном с отбеливанием — неестественно белом цвете зубов после процедуры. По ее словам, в реальности получить подобный цвет крайне сложно.

Последний миф, который прокомментировала эксперт, связан с болезненностью отбеливания. Романова подчеркнула, что процедура является совершенной безболезненной благодаря неинвазивности: зубы покрывают отбеливающим гелем на несколько минут.

Ранее врач-гигиенист Ольга Жидких рассказала, что отбеливание зубов — это внедрение в глубокие слои зуба специального геля на основе перекиси водорода или перекиси карбамида

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Достойное начало для чудо-оружия». В России отреагировали на уничтожение F-16 ВСУ американской ракетой Patriot

      В Курской области украинские военные посадили трех детей на мотоцикл и расстреляли

      В Британии рассказали о начавшемся у ВСУ масштабном кризисе

      Российский посол назвал цель задержания Дурова

      Стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

      ФСБ рассекретила документ об испытаниях биооружия Японией в 1939 году

      В Москве изменят формат школьных линеек из-за «вопросов безопасности»

      Депутат Рады высказалась о процветающей в ВСУ культуре лжи

      В США рассказали об уязвимости переданных Киеву F-16

      Известная 55-летняя модель снялась в прозрачном платье для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше