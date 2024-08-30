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10:07, 30 августа 2024Бывший СССР

В Эстонии рассказали об отсутствии консенсуса в ЕС по отправке инструкторов на Украину

Минобороны Эстонии: в ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Между странами Евросоюза (ЕС) нет консенсуса по вопросу об отправке инструкторов на территорию Украины. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ТАСС.

Глава эстонского Минобороны добавил, что страны ЕС должны прийти к консенсусу, потому что это «не миссия одной страны».

Ранее стало известно, что Евросоюз изучит возможность обучения солдат на территории Украины, если будут соблюдены «необходимые политические и оперативные условия». Некоторые страны выразили опасения, что подобный шаг лишь обострит напряженность в отношениях с Россией.

До этого в Европе заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине. Сообщалось, что солдаты ЕС могут рассматриваться как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию.

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      Илья Таксюр
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