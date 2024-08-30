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07:01, 30 августа 2024Бывший СССР

В Грузии заявили об идеологической победе России

Маргвелашвили: отказ Грузии от Запада стал большой идеологической победой России

Фото: Dominika Zarzycka / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Россия одержала в Грузии большую идеологическую победу на фоне принятия в стране закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил бывший грузинский президент Георгий Маргвелашвили, его слова передает The Wall Street Journal.

Протесты в Грузии против закона об иностранных агентах нанесли урон отношениям Тбилиси со странами Запада. Грузинские власти не стали отменять его принятие, за что Запад наложил на страну санкции и приостановил интеграцию Грузии в Европейский союз (ЕС).

«Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа», — сказал экс-глава республики.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) России о намерениях США устроить цветную революцию в Грузии. Он назвал подобные планы Вашингтона очевидными.

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      Артём Верейкин
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