Маргвелашвили: отказ Грузии от Запада стал большой идеологической победой России

Россия одержала в Грузии большую идеологическую победу на фоне принятия в стране закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил бывший грузинский президент Георгий Маргвелашвили, его слова передает The Wall Street Journal.

Протесты в Грузии против закона об иностранных агентах нанесли урон отношениям Тбилиси со странами Запада. Грузинские власти не стали отменять его принятие, за что Запад наложил на страну санкции и приостановил интеграцию Грузии в Европейский союз (ЕС).

«Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа», — сказал экс-глава республики.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) России о намерениях США устроить цветную революцию в Грузии. Он назвал подобные планы Вашингтона очевидными.