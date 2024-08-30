В Курской области закрыли информацию об избирательных участках и назвали способы найти их

В Курской области ограничили информацию об избирательных участках

В Курской области ограничили информацию об избирательных участках, где можно проголосовать за кандидата на должность главы региона. Председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова назвала способ принять участие в выборах, передает ТАСС.

Со слов Малаховой, найти информацию о местонахождении того или иного избирательного участка в открытом доступе не получится — сервис «Как найти свой избирательный участок» на сайте ЦИК недоступен. Эту информацию избиратели смогут получить только по телефону горячей линии или при обращении в любую территориальную избирательную комиссию.

«Обязательно члены территориальной комиссии расскажут, где находится их избирательный участок, помещение избирательного участка, куда удобнее всего будет прийти», — рассказала Малахова.

На сегодняшний день известно, что в российском регионе работают 774 избирательных участка.

Ранее сообщалось, что жители Курской области смогут проголосовать и в других регионах — подальше от атакованных Вооруженными силами Украины территорий. Также в регионе отказались от предвыборной агитации кандидатов в губернаторы.

В Курской области третий день продолжается досрочное голосование на выборах главы региона, оно продлится до 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.