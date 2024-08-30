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23:20, 30 августа 2024Мир

В ООН рассказали о воюющей за Украину американской ЧВК

Полянский: в курской авантюре участвовала ЧВК Forward Observation Group из США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com / Global Look Press

Во вторжении в Курскую область участвовала американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, воюющая за Украину. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, видео опубликовано в Telegram-канале представительства.

«Курская авантюра во многом произошла благодаря масштабному участию западных наемников. Это прямо анонсировано в соцсетях американской ЧВК Forward Observation Group. Там же, кстати, выложены фотографии боевой позиции минометного расчета этой группы, расположенной на детской игровой площадке. Вот так на глазах у наших западных коллег грубо нарушаются нормы международного гуманитарного права», — сказал Полянский.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.

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      Евгений Силаев
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