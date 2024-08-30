В России создали прибор для обеспечения спутникового интернета вещей

В НГУ создали прибор для обеспечения спутникового интернета вещей

В Новосибирском государственном университете (НГУ) создали прибор для обеспечения спутникового интернета вещей. Об этом сообщает ТАСС.

Прибор представляет собой полезную нагрузку — бортовой радиотехнический комплекс — для спутника системы «Марафон». Изделие позволяет обмениваться короткими сообщениями с наземными датчиками.

В июне Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Факел» сообщило, что благодаря модернизации и расширению производства вырастет серийное производство новых холловских двигателей.

В сентябре 2023-го компания «Решетнев» сообщила, что ОКБ поставило двигательную установку для спутника системы «Марафон-IoT», входящий в проект «Сфера».