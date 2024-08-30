Офицер ВСУ: ВС России пытаются развить успех на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России не оставляют попыток развить успех наступления на покровском направлении. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Цехоцкий, передает агентство УНИАН.

По его словам, сейчас нагрузка для ВСУ увеличилась в десять раз, но подразделения его тактической группы держат оборону. Он добавил, что если месяц-два назад на их позиции приходилось по 12-14 штурмов, то сейчас эта цифра доходит до 18-20.

Ранее стало известно об обрушившейся критике на президента Украины Владимира Зеленского из-за продвижения России. Критики отмечают, что позиции украинской армии ослабились из-за переброски военных к Курской области.

До этого в Верховной Раде заявили о критической для ВСУ ситуации на покровском направлении. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также призвал всех гражданских, находящихся в Покровске, покинуть город.