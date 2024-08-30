Валуев отреагировал на отказ украинца фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Валуева не удивил отказ украинца фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на отказ украинского пловца Александра Комарова фотографироваться с соперником из России Кириллом Пульвером на пьедестале почета на Паралимпиаде 2024 года в Париже. Его слова приводит «Cпорт-Экспресс».

Он призвал перестать удивляться очевидному. «Не жду никаких санкций по отношению к этому украинскому спортсмену. Их не будет, как не было ранее», — добавил Валуев.

Инцидент произошел 29 августа. Комаров и Пульвер выиграли бронзу и серебро соответственно на дистанции 200 метров вольным стилем, однако вместе с победившим итальянцем Франческо Боччардо сфотографировался только россиянин. Украинец расположился поодаль от соперников.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.