Жена телеведущего Диброва попала в аварию в Турции

Жена ведущего Диброва Полина заявила, что попала в аварию в Турции

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина попала в аварию в Турции. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Диброва рассказала, что недавно дважды оказывалась в опасных ситуациях в Турции. Первая произошла с ней в спортивном зале, когда мужчина уронил спортивный снаряд весом десять килограммов рядом с ее головой.

«Вторая — сегодня. Трансфер попал в аварию, не смог затормозить, и мы летели в ограждение», — написала супруга телеведущего. При этом Диброва не уточнила, получила ли она какие-нибудь травмы в результате происшествия.

Ранее ведущий кулинарного шоу «Адская Кухня» Гордон Рамзи попал в аварию на велосипеде и показал ее последствия. По словам ведущего, из-за происшествия у него остался огромный синяк.

До этого стало известно, что стримерша Moxie из Канады попала в аварию в прямом эфире. Сообщалось, что девушка ударилась головой.