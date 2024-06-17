Известный ведущий попал в аварию и показал огромный синяк

Ведущий «Адской Кухни» Гордон Рамзи заявил, что попал в аварию на велосипеде

Ведущий известного британского кулинарного шоу «Адская Кухня» Гордон Рамзи попал в аварию и продемонстрировал ее последствия. Пост об этом он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телеведущий разместил видео, на котором он показал огромный синяк на правом боку. В подписи к ролику он объяснил, что попал в аварию, когда ехал на велосипеде. «У меня нет переломов или серьезных травм. Но у меня появился синяк, и теперь я похож на фиолетовую картошку», — заявил Рамзи.

Он также призвал своих подписчиков не пренебрегать безопасностью во время езды на велосипеде, в частности, обязательно надевать велошлем.

Ранее стримерша Moxie из Канады попала в аварию во время трансляции. Сообщалось, что 20-летняя девушка ударилась головой из-за столкновения двух машин.

До этого сообщалось, что популярная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, стала участницей ДТП. Отмечалось, что в ее Bentley въехал другой автомобиль.