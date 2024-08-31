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00:35, 31 августа 2024Наука и техника

Intuitive Machines доставит груз НАСА в район южного полюса Луны

НАСА выбрало Intuitive Machines для доставки грузов в район южного полюса Луны

Фото: Intuitive Machines / Globallookpress.com

НАСА выбрало компанию Intuitive Machines для доставки грузов в район южного полюса Луны в 2027 году. Об этом сообщает SpaceNews.

Стоимость контракта составляет 119,9 миллиона долларов. Соглашение стало первым за последние полтора года контрактом, заключенным в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) НАСА с частной компанией.

В рамках контракта посадочный модуль Nova-C от Intuitive Machines должен доставить на поверхность естественного спутника Земли шесть полезных грузов общей массой 79 килограммов. В компании добавили, что миссия будет включать и другие нагрузки, предоставленные коммерческими компаниями. В Intuitive Machines не уточнили, о каком именно оборудовании идет речь.

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Ранее издание сообщило, что Intuitive Machines захотела отправить ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну. В компании заявили, что планируют ответить на запрос НАСА, предлагающий заинтересованной стороне взять на себя обязательства по отправке ровера на поверхность Луны.

В марте Intuitive Machines сообщила, что на седьмые сутки находящийся на поверхности естественного спутника земли модуль Nova-C завершил свою работу.

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      Иван Потапов
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