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18:01, 1 марта 2024Наука и техника

Американский модуль Nova-C на Луне завершил работу

Intuitive Machines: посадочный модуль Nova-C на Луне завершил работу

Фото: Evan Garcia / STAFF / Reuters

На седьмые сутки находящийся на поверхности Луны американский посадочный модуль Nova-C завершил свою работу. Об этом сообщает американская компания Intuitive Machines.

На седьмые сутки работы аппарата у него закончилась электроэнергия, получение которой стало невозможным из-за наступления лунной ночи. В компании надеются, что впоследствии связь с модулем будет возобновлена.

Ранее глава компании Intuitive Machines Стив Алтемус заявил, что миссия IM-1 модуля Nova-C продлится около шести суток и может продолжиться через три недели, когда солнечный свет снова поступит на панели аппарата.

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В феврале в Intuitive Machines сообщили, что за два часа перед мягкой посадкой на поверхность Луны у модуля Nova-C не работал дальномер, в результате чего космический аппарат совершил прилунение без данных бортовой альтиметрии.

Модуль Nova-C совершил мягкую посадку на поверхность Луны 23 февраля.

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      Иван Потапов
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