Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:12, 28 февраля 2024Наука и техника

Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

Intuitive Machines: модуль Nova-C сел на Луну без данных бортовой альтиметрии

Фото: Business Wire / AP

За два часа перед мягкой посадкой на поверхность Луны у модуля Nova-C не работал дальномер, в результате чего космический аппарат совершил прилунение без данных бортовой альтиметрии. Об этом изданию ArsTechnica стало известно от американской компании Intuitive Machines.

Неполадки возникли из-за невозможности механического включения дальномера. Для обеспечения посадки модуля в компании доработали программное обеспечение, которое для альтиметрии стало использовать данные с трех телескопов НАСА. В результате этого бортовой компьютер Nova-C не смог обрабатывать данные в режиме реального времени — последняя информация о высоте аппарата над поверхностью Луны была получена за 12 минут до его прилунения.

Для посадки модуль задействовал навигационные оптические камеры, данные с которых позволяли бортовому компьютеру по известной начальным высоте и скорости определять изменение скорости снижения космического аппарата. Тем не менее, непосредственно у поверхности Луны модуль имел вертикальную скорость 3 метра в секунду вместо необходимого 1 метра в секунду. Кроме того, модуль смещался по горизонтали со скоростью 2 метра в секунду.

Итоговая ошибка определения высоты по оптическим камерам составила 100 метров. После вертикальной посадки у модуля сломалась одна из шести посадочных опор, в результате чего он через пару секунд повернулся на бок.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее в Intuitive Machines сообщили, что специалисты рассчитывают связываться с модулем Nova-C только в течение одного дня.

Модуль Nova-C совершил мягкую посадку на поверхность Луны 23 февраля.

Ракета Falcon 9 с модулем Nova-C компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше