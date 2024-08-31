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05:08, 31 августа 2024Интернет и СМИ

Ирландский журналист обвинил Борреля в развязывании третьей мировой войны

Журналист Боуз: действия Запада приближают начало третьей мировой войны
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

На Западе постоянно говорят о том, что не хотят третьей мировой войны, но своими решениями только приближают ее. С таким обвинением выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Итак, по сути, мы не хотим третьей мировой войны, но мы намерены ее начать», — отметил эксперт.

Так Боуз прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Ранее последний рассказал, что министры обороны стран ЕС не договорились об отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. По его словам, политики решили, что это двухсторонний вопрос и решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие.

Кроме того, ранее сам Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны.

Позже издание Politico написало, что Жозеп Боррель и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поссорились на закрытой встрече в Брюсселе. Так, венгерский дипломат выступил против снятия ограничений на использование оружия, назвав предложения главы евродипломатии по Украине безрассудными.

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      Марина Совина
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