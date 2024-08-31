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12:49, 31 августа 2024Россия

Минздрав уведомил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Минздрав: 11 пациентов после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уведомил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что 37 пострадавших проходят стационарное лечение в местной больнице, в то время как 11 человек находятся в тяжелом состоянии. «За жизни двоих из них борются врачи», — заявил Кузнецов.

Кроме того, он уточнил, что девять пациентов получили медицинскую помощь амбулаторно. Вдобавок Кузнецов подчеркнул, что специалистами федеральных центров проводятся телемедициснкие консультации.

Ранее в августе появилось видео попадания снаряда в автомобиль во время обстрела Белгорода. На кадрах с видеорегистратора было зафиксировано попадание в ехавший навстречу по дороге автомобиль и мощный взрыв.

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      Екатерина Ештокина
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