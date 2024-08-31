Появилось видео попадания снаряда в автомобиль во время обстрела Белгорода

Выпущенный ВСУ из РСЗО снаряд попал в гражданский автомобиль под Белгородом

В Telegram-канале «Два майора» появилось видео попадания в гражданский автомобиль снаряда, выпущенного из реактивной системы залпового огня (РСЗО) во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода.

На кадрах с видеорегистратора зафиксировано попадание в ехавший навстречу по дороге автомобиль и мощный взрыв. Еще один удар пришелся в деревья, расположенные вдоль трассы.

Также было опубликовано видео с моментом удара ВСУ по Белгороду.

По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранены 45 человек, в том числе семеро детей, еще пять человек спасти не удалось: женщина и четверо мужчин не дождались помощи врачей.

Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).