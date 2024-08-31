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06:22, 31 августа 2024Мир

На Западе заявили о трудном положении Украины из-за успехов России на поле боя

Профессор Миршаймер: Украина стоит перед тяжелейшим выбором из-за успехов России

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина стоит перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на поле боя. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Spectator.

«У украинцев есть выбор между двумя вариантами: первый — они утрачивают еще больше территорий, чем уже потеряли, и их государство продолжает разваливаться, второй — они ведут переговоры и добиваются урегулирования», — подчеркнул эксперт.

По словам профессора, Запад понимает, что Киев ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем, а постоянным успехам России на поле боя ей нечего противопоставить.

Ранее Джон Миршаймер рассказал, что атакой на Курскую область Украина сама ускорила свое военное поражение. По мнению эксперта, украинское командование усугубило свое положение, обнажив стратегически важный участок фронта в Донбассе, откуда отвели резервы.

Помимо того, по мнению Миршаймера, Киеву трудно удержать свои войска в бою и привлечь на фронт новых людей из-за падения морального духа в рядах Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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