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09:57, 31 августа 2024Спорт

НХЛ обвинили в обкрадывании российского хоккея

Бывший тренер сборной России Быков обвинил НХЛ в обкрадывании российского хоккея

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

Быков признался, что не следит за НХЛ. «Это мое личное желание, которое обусловлено тем, что их отношение к нашей лиге и к нашему хоккею ниже плинтуса. И к России вообще. Они нас просто обкрадывают, скажу простыми словами», — объяснил он.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Российские игроки продолжают выступать в лиге без ограничений.

Ранее пять россиян вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века. В список попали капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (2-е место), форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (9), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (17), его одноклубник, вратарь Андрей Василевский (19) и экс-форвард «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк(22).

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