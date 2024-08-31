Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

Украинский летчик Месь агитировал за передачу Киеву боевых самолетов Запада

Украинский летчик Алексей Месь, который погиб в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада. Об этом написала в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств на помощь Киеву.

«Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Украины», — сказано в заявлении компании.

Организация сопроводила свой пост фотографиями, на которых оба украинца запечатлены стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне. Из других снимков следует, что Месь и Пильщиков в прошлом были участниками интервью на американском телеканале CNN.

В среду, 28 августа, стало известно об уничтожении первого западного истребителя F-16, предоставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Она подчеркнула, что командование украинской армейской авиации пыталось скрыть причину произошедшего и обвинила главу Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в молчании.

Ранее Владимир Зеленский уволил Олещука после крушения переданного Киеву F-16. Вместе с этим президент назначил временно исполняющим обязанности главы Воздушных сил ВСУ Анатолия Кривоножко.