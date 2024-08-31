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13:38, 31 августа 2024Путешествия

Появились кадры взлета пропавшего на Камчатке вертолета

Появилось видео взлета пропавшего на Камчатке вертолета около вулкана Вачкажец

Появились кадры взлета вертолета, который пропал на Камчатке. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

Ролик сделан на взлетной площадке около вулкана Вачкажец. Известно, что практически сразу после взлета вертолет пропал с радаров. Ему предстояло пролететь 25 километров. По маршруту, где летел Ми-8Т, отсутствуют наземные дороги. Спасатели добираются до точки в обход.

Как сообщалось ранее, погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета. Авиация не может подобраться к району поисков из-за сильного тумана и плохой видимости.

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      Екатерина Ештокина
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