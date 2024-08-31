Появились кадры взлета пропавшего на Камчатке вертолета

Появилось видео взлета пропавшего на Камчатке вертолета около вулкана Вачкажец

Появились кадры взлета вертолета, который пропал на Камчатке. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

Ролик сделан на взлетной площадке около вулкана Вачкажец. Известно, что практически сразу после взлета вертолет пропал с радаров. Ему предстояло пролететь 25 километров. По маршруту, где летел Ми-8Т, отсутствуют наземные дороги. Спасатели добираются до точки в обход.

Как сообщалось ранее, погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета. Авиация не может подобраться к району поисков из-за сильного тумана и плохой видимости.