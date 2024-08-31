Спасатели МЧС присоединились к поискам пропавшего на Камчатке вертолета

Группировка Камчатского спасцентра МЧС России присоединилась к поискам вертолета

Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России присоединились к поискам вертолета, который пропал в Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, готов к вылету ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Известно, что воздушное судно перелетало с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка и пропало с радаров.

Ранее появились кадры взлета пропавшего на Камчатке вертолета, маршрут которого составлял 25 километров. Ролик был сделан на взлетной площадке около вулкана Вачкажец. Отмечалось, что по маршруту, где летел Ми-8Т, отсутствуют наземные дороги. Вследствие этого спасатели были вынуждены добираться до места в обход.