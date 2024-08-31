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06:26, 31 августа 2024Мир

США отказались признать присутствие своих наемников в Курской области

РИА: Белый дом отказался подтвердить присутствие наемников США в Курской области

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома США отказался подтвердить, что американские наемники участвуют в вылазке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что у нас будут какие-либо комментарии на данный счет», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил о присутствии в Курской области бойцов американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group, воюющей за Украину.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.

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      Марина Совина
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