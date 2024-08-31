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01:29, 31 августа 2024Мир

Трамп указал на необходимость налаживать отношения с Россией

Трамп: ладить с Россией — это хорошо, а не плохо
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо. На это он указал на митинге сторонников в Пенсильвании, пишет РИА Новости.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно», — подчеркнул политик.

Экс-глава США также отметил, что нынешний президент страны Джо Байден растерял остатки разума. По словам Трампа, у его преемника был очень низкий коэффициент интеллекта, «а теперь, наверное, вообще, нулевой».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он утверждает, что они «хорошо ладили». Политик также добавил, что если бы он остался президентом, то не произошло бы эскалации конфликта на Украине.

Также Трамп ранее рассказал, что кандидат в президенты США Камала Харрис боялась идти одна на свое первое предвыборное интервью, поэтому взяла «никому неизвестного» напарника Тима Уолца. Трамп подчеркнул, что он сам за последнюю пару месяцев общался «с огромным количеством репортеров и ответил на все их вопросы».

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      Марина Совина
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