Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 30 августа 2024Мир

Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца

Трамп: Харрис боялась идти одна на свое первое предвыборное интервью

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты США Камала Харрис боялась идти одна на свое первое предвыборное интервью, поэтому взяла «никому неизвестного» напарника Тима Уолца. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает CNN.

«Харрис не хотела идти одна. Поэтому она пошла с этим вице-президентом, о котором никто никогда не слышал. Также она дала интервью очень дружелюбному репортеру (...) Американцы хотят понять, сможет ли Харри вообще давать интервью, никто не знает, что происходит», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что он сам за последнюю пару месяцев общался «с огромным количеством репортеров и ответил на все их вопросы». Республиканец резюмировал, что если Харрис не может дать интервью, то «она не тот человек, который способен помочь американскому рабочему классу».

Ранее Камала Харрис дала свое первое предвыборное интервью. В нем она прокомментировала слова Трампа о смене расы ради политической выгоды, назвав их «старым и надоевшим сценарием».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Валя Карнавал показала фигуру в бикини

      Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

      Генерал ВСУ тайно встретился с командующими ведущих стран НАТО

      Трамп обошел Харрис по связанному с Россией вопросу

      Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

      Военным поставили партию БМП и БМД с защитой от дронов

      Икона рухнула на голову 12-летнего россиянина во время богослужения в храме

      Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца

      Три редчайшие рыбы обогатили рыбаков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше