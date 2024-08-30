Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца

Трамп: Харрис боялась идти одна на свое первое предвыборное интервью

Кандидат в президенты США Камала Харрис боялась идти одна на свое первое предвыборное интервью, поэтому взяла «никому неизвестного» напарника Тима Уолца. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает CNN.

«Харрис не хотела идти одна. Поэтому она пошла с этим вице-президентом, о котором никто никогда не слышал. Также она дала интервью очень дружелюбному репортеру (...) Американцы хотят понять, сможет ли Харри вообще давать интервью, никто не знает, что происходит», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что он сам за последнюю пару месяцев общался «с огромным количеством репортеров и ответил на все их вопросы». Республиканец резюмировал, что если Харрис не может дать интервью, то «она не тот человек, который способен помочь американскому рабочему классу».

Ранее Камала Харрис дала свое первое предвыборное интервью. В нем она прокомментировала слова Трампа о смене расы ради политической выгоды, назвав их «старым и надоевшим сценарием».