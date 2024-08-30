Трамп написал в книге о хороших отношениях с Путиным

Трамп в своей новой книге написал, что «хорошо ладил» с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он утверждает, что они «хорошо ладили», сообщает телеканал NBC News.

«Владимир [Путин] — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!» — подписал политик фото с президентом России.

Трамп также добавил, что если бы он остался президентом, то не произошло бы эскалации конфликта на Украине. Новая книга кандидата на пост президента США поступит в продажу 3 сентября и будет состоять преимущественно из фотографий периода его администрации.

Ранее стало известно, что Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии. В отчетности указано, что политику выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за «Библию Гринвуда», которая относится к версии Библии, одобренной им и певцом Ли Гринвудом. Библия продается в Интернете за 60 долларов, а экземпляр с автографом Трампа стоит 1000 тысячу долларов.