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08:57, 16 августа 2024Мир

Трамп заработал сотни тысяч долларов на Библии

NYT: Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на финансовую отчетность политика.

Как отмечает издание, в финансовом отчете, ежегодно требуемом от кандидатов на федеральные должности и американских должностных лиц, часто описываются активы, инвестиции, источники доходов и обязательства в широких пределах, хотя некоторые цифры приводятся достаточно подробно.

В последней декларации Трампа указаны обязательства на сумму более 100 миллионов долларов, вытекающие из трех гражданских исков, которые он проиграл в Нью-Йорке, прибыль от лицензионных сборов за пользование брендом Трампа в Дубае и Омане, а также доход, который он получил от своих книг, изданных после ухода с президентского поста, включая одобренную им Библию.

В отчетности указано, что Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за «Библию Гринвуда», которая относится к версии Библии, одобренной Трампом и певцом Ли Гринвудом.

Библия продается в Интернете за 60 долларов, а экземпляр с автографом Трампа стоит 1000 тысячу долларов. «Да, это единственная Библия, одобренная президентом Трампом!» — говорится на сайте, где продается данная версия Священного Писания.

Ранее христиане раскритиковали предвыборную акцию Трампа по продаже Библии с адаптацией своего лозунга: «Мы должны заставить Америку снова молиться». Верующие обвинили политика в кощунстве, ереси и святотатстве.

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      Дарья Балацкая
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