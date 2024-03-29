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10:46, 29 марта 2024Мир

Христиане назвали святотатством продажу Трампом Библии с лозунгами

CNN: христиане в соцсетях назвали ересью продажу Трампом Библии с лозунгами

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Христиане в социальных сетях назвали кощунством, ересью и святотатством предвыборную акцию экс-президента США Дональда Трампа по продаже Библии с адаптацией своего предвыборного лозунга: «Мы должны заставить Америку снова молиться». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это обанкротившееся христианство», — написал на своей странице в соцсети X пастор Бенджамин Кремер. По словам священника, Трамп эксплуатирует «священные писания ради собственного стремления к власти».

Как указал пастор Джейсон Корнуолл, акция Трампа стала иллюстрацией нарушения третьей заповеди о непроизнесении имени Бога всуе.

Ранее стало известно, что Трамп решил заняться продажей Библии под собственным брендом. «Всем американцам нужна Библия дома, а у меня их много. Это моя любимая книга», — объяснил свое решение бывший американский лидер.

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      Виктория Кондратьева
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