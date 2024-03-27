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10:26, 27 марта 2024Мир

Трамп решил заставить Америку молиться

NYT: Трамп решил продавать Библию с адаптацией своего предвыборного лозунга

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп решил продавать Библию с адаптацией своего предвыборного лозунга: «Мы должны заставить Америку снова молиться». Об этом сообщает The New York Times (NYT).

На фоне ухудшения финансового положения экс-президент решил заняться продажей Библии под собственным брендом. «Всем американцам нужна Библия дома, а у меня их много. Это моя любимая книга», — объяснил свое решение Трамп.

Набор стоимостью 59,99 доллара включает Библию короля Якова, рукописную версию припева песни мистера Гринвуда, под которую Трамп выходит на сцену на митингах, а также копии Конституции США, Билля о правах, Декларации независимости и Клятва верности флагу.

Трамп не продает эти наборы от своего имени, однако он получает гонорары от покупок, подчеркивает издание со ссылкой на знакомый с деталями деловой договоренности источник.

«Баллотируясь на пост президента в этом году, господин Трамп представил свою кампанию как крестовый поход по защите христианских ценностей от левых сил», — пишет издание. На одном из съездов религиозных СМИ он заявил, что демократы хотят «снести кресты».

Ранее сообщалось, что Трамп представил собственный бренд золотых кроссовок Trump Sneakers после того, как суд признал его виновным по делу о мошенничестве.

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      Лина Пивоварова
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