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20:04, 30 августа 2024Наука и техника

На Android-смартфонах появятся быстрые обновления

Android-смартфоны смогут обновлять несколько приложений одновременно

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Android-смартфонах появится функция параллельной загрузки приложений. На это обратило внимание издание Android Police.

По словам журналистов медиа, в настоящий момент ОС Android может обновлять только одно приложение за раз через Google Play. В будущей версии операционной системы появится опция параллельной загрузки, которая позволит заметно ускорить процесс обновления.

Специалисты издания заявили, что новая функция даст возможность обновлять до трех приложений за раз. Подобное ограничение установлено и в iOS от Apple. Авторы Android Police напомнили, что новая опция разрабатывалась и тестировалась в Google с 2019 года.

«С сотнями приложений, установленных на большинстве устройств Android, поддержка одновременных загрузок, безусловно, приветствуется», — заметили журналисты. По их словам, пользователи девайсов могут сэкономить время при настройке нового смартфона. О том, когда новая возможность появится на гаджетах пользователей, не сообщается.

Ранее стало известно, что корпорация Google отложила выпуск публичной версии ОС Android 15 на несколько месяцев — с августа на октябрь. По информации издания Android Authority, задержка связана с техническими проблемами.

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      Андрей Ставицкий
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