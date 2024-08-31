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04:44, 31 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении ВСУ инфраструктуры освобожденной Стельмаховки

Марочко: ВСУ уничтожают инфраструктуру освобожденной Стельмаховки в ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают уничтожать инфраструктуру освобожденной 29 августа Стельмаховки, нанося артиллерийские удары. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Что касается Стальмаховки, то ситуация там весьма плачевная. По сути, это точка на карте, населенный пункт стерт практически с лица земли», — отметил он.

По словам Марочко, «тактику выжженной земли украинские боевики унаследовали от фашистской Германии». При освобождении территории ЛНР бойцы ВС России видели, что украинские военные продолжают уничтожать населенные пункты даже на момент выхода из них. ВСУ и сейчас «продолжают уничтожать инфраструктуру Стельмаховки — все, что там еще осталось, они просто разносят артиллерией», посетовал эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Николаевка в Донецкой народной республике и Стельмаховка в Луганской народной республике. Как сообщили в Минобороны, после перехода Николаевки под контроль РФ, войска группировки «Центр» продолжили движение вглубь обороны ВСУ.

Накануне военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» заявили о взятии под контроль Карловки в ДНР.

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      Марина Совина
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