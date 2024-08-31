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20:41, 31 августа 2024Россия

В Петербурге дерево упало на мужчину

В Петербурге в Приморском парке Победы на мужчину упало дерево

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Петербурге в Приморском парке Победы на мужчину упало дерево. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет по благоустройству.

Уточняется, что 48-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина получил перелом шеи и сейчас находится в состоянии клинической смерти. Падающее дерево он не заметил, поскольку стоял к нему спиной.

Причины случившегося выясняются, добавили в комитете по благоустройству.

В июле в Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана. Трагедия, в результате которой пострадавший не выжил, произошла в деревне Проводы в Домодедовском городском округе Подмосковья.

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      Екатерина Ештокина
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