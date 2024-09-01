«Атланта Юнайтед» отказалась от использования российского флага напротив фамилии Миранчука

«Атланта» опубликовала состав, не разместив российский флаг для Миранчука

Клуб Североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед» в соцсети X отказался от использования российского флага напротив фамилии игрока команды Алексея Миранчука.

Команда опубликовала стартовый состав на матч регулярного чемпионата против «Шарлотт». Около фамилии каждого игрока, кроме Миранчука, был указан его национальный флаг.

Официальный аккаунт сборной России в комментариях к посту отреагировал на поступок пресс-службы «Атланты». «Вы потеряли что-то важное», — написано в комментариях от лица национальной команды.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 1 сентября. Команда Миранчука победила со счетом 1:0, россиянин не отметился результативными действиями.