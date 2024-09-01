Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 11

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Белгорода и прилегающего района Вооруженными силами Украины (ВСУ), выросло до 11. Об этом в воскресенье, 1 сентября, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — отметил он.

Губернатор также рассказал, что в крайне тяжелом состоянии находятся два мальчика. У одного ребенка проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. При необходимости их переправят на лечение в Москву, добавил он.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — заверил Гладков.

Ранее 1 сентября глава региона сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду и прилегающему к нему району, отметив, ранения получили восемь мирных жителей.