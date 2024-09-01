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09:49, 1 сентября 2024Мир

МИД России прокомментировал строительство базы НАТО в Литве

МИД: увеличение военного потенциала НАТО повышает градус напряженности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Наращивание военного потенциала враждебно настроенного к России НАТО повышает градус напряженности. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) России, комментируя информацию о строительстве военной базы в Литве, передает РИА Новости.

«Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», — сказали в МИД, пояснив, что это касается размещения на территории Литвы бригады бундесвера, для которой строятся военные базы.

О начале строительства базы для немецких войск возле границы с Белоруссией стало известно в конце августа. Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкснорас оценил стоимость базы более чем в миллиард евро, назвав расходы на объект «огромной инвестицией» в экономику страны.

На базе планируется разместить четыре тысячи военнослужащих бундесвера.

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      Варвара Кошечкина
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