МИД России прокомментировал строительство базы НАТО в Литве

МИД: увеличение военного потенциала НАТО повышает градус напряженности

Наращивание военного потенциала враждебно настроенного к России НАТО повышает градус напряженности. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) России, комментируя информацию о строительстве военной базы в Литве, передает РИА Новости.

«Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», — сказали в МИД, пояснив, что это касается размещения на территории Литвы бригады бундесвера, для которой строятся военные базы.

О начале строительства базы для немецких войск возле границы с Белоруссией стало известно в конце августа. Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкснорас оценил стоимость базы более чем в миллиард евро, назвав расходы на объект «огромной инвестицией» в экономику страны.

На базе планируется разместить четыре тысячи военнослужащих бундесвера.