Напавшие на свадебный автобус оказались охраной московского бизнесмена

Банда вооруженных мужчин, напавших в Подмосковье на свадебный автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Нападавшие оказались охраной московского бизнесмена

В публикации уточняется, что мужчины являются охранниками бизнесмена Евгения Храпова. Baza приводит их имена: Турсунаев Адам, Абазов Изнаур, Эгиев Мансур и Муцуруев Шамиль. Сам Храпов — владелец крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. Его автомобиль двигался за машиной марки «Инфинити», которая перегородила дорогу свадебному автобусу из-за того, что их подрезал его водитель.

более 1730 штрафов числится на «инфинити»

В момент нападения секьюрити на автобус Храпов не вмешался, а просто наблюдал за происходящим из своего авто. На «инфинити» зарегистрировано более 1730 штрафов на общую сумму около 1,7 миллиона рублей, большинство из них — за превышение скорости. Правоохранители изъяли машину.

Нападавшие подрезали автобус

31 августа мужчины на «инфинити» перегородили дорогу свадебному автобусу из-за того, что их подрезал его водитель. Они стали бить стекла, после обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись. Прибывшие на вызов полицейские задержали четверых преступников в кальянной в Щелкове.

Щелковская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение лиц, причастных к совершению противоправного деяния, к установленной законом ответственности прокуратура Московской области

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в результате происшествия пострадали несколько человек. Среди них — дети.

Водитель раскрыл причины конфликта

Водитель микроавтобуса рассказал, что у него произошел конфликт на дороге с неизвестными ему людьми, после чего они начали его преследовать, угрожать и заставлять остановиться. В погоне участвовали четыре машины, одна из которых — внедорожник Infiniti. Инцидент произошел на Центральной улице в городе Щелково.

Известно, что трое из нападавших приехали в Московскую область из Чечни, еще один — из Ростовской области. Возраст мужчин — от 24 до 33 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».