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15:06, 1 сентября 2024Россия

Серия взрывов прогремела в Белгороде

ТАСС: серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности днем 1 сентября. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Сообщение о взрыве появилось в 14:53 1 сентября на фоне объявленной в области ракетной опасности. Также сообщается о работе систем противовоздушной обороны в области.

Всего в городе прозвучало не менее пяти взрывов. По состоянию на 15:05 ракетная опасность в области была отменена. Telegram-канал «Жесть Белгород» сообщает о попаданиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилям в городе.

Ранее более десяти взрывов прогремело в Харькове в воскресенье, 1 сентября. Как сообщается, минимум 10 взрывов прогремело в городе с 13:00 до 13:14.

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