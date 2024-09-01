Более десяти взрывов прогремело в Харькове

«Общественное»: минимум 10 взрывов прогремело в Харькове

Более десяти взрывов прогремело в Харькове в воскресенье, 1 сентября. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, минимум 10 взрывов прогремело в городе с 13:00 до 13:14. В 13:18 издание написало еще об одной серии взрывов, предположительно, на окраинах города.

Глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил взрывы и заявил о повреждении инфраструктуры в городе. «Много прилетов в одно место», — написал Telegram-канал «Харьков 1654».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении расположения ВСУ и места запуска БПЛА в районе Сум. Один из взрывов прогремел в районе аэропорта Сумы.