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13:24, 1 сентября 2024Бывший СССР

Более десяти взрывов прогремело в Харькове

«Общественное»: минимум 10 взрывов прогремело в Харькове

Фото: Stringer / Reuters

Более десяти взрывов прогремело в Харькове в воскресенье, 1 сентября. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, минимум 10 взрывов прогремело в городе с 13:00 до 13:14. В 13:18 издание написало еще об одной серии взрывов, предположительно, на окраинах города.

Глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил взрывы и заявил о повреждении инфраструктуры в городе. «Много прилетов в одно место», — написал Telegram-канал «Харьков 1654».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении расположения ВСУ и места запуска БПЛА в районе Сум. Один из взрывов прогремел в районе аэропорта Сумы.

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      Алевтина Запольская
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