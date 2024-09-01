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15:29, 1 сентября 2024Мир

В Финляндии отвергли размещение ядерного оружия НАТО

Президент Финляндии Стубб опроверг размещение ядерного оружия в стране

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Финляндия не будет размещать ядерное оружие НАТО на своей территории. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Radio Suomi.

Стубб ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в стране в ходе общения со слушателями. Он опроверг информацию о размещении боеголовок, несмотря на роль ядерного оружия в силах сдерживания альянса.

«Нет. Его не хотят и не просят», — подчеркнул финляндский президент. При этом он подчеркнул, что страна вступила в НАТО в том числе с целью размещения войск США на своей территории.

Ранее газета Iltalehti сообщила о планах НАТО развернуть бронетанковую бригаду на границе с Россией. По данным издания, на базе будет дислоцирован контингент военнослужащих из Швеции и Норвегии.

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