Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 1 сентября 2024Мир

В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

Отставной офицер ВС США Дэвис заявил о катастрофе для ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил о катастрофе для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, благодаря проникновению ВСУ в Курскую область боевой дух в Киеве ненадолго повысился, однако теперь «наступление выдохлось». Офицер заключил, что украинские войска понесли колоссальные и невосполнимые потери, что обязательно скажется на армии на всех направлениях фронта.

«Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. Корреспондент обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин пообещал киевским властям достойный ответ на операцию в регионе. На этом фоне Зарубин поинтересовался у Пескова, когда станет понятно, каким именно будет ответ руководства страны на нападение.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      Берлин и Париж попытались склонить к прекращению огня на Украине

      В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

      Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

      Участник СВО не нашел управу на вымогателей и попал в больницу

      Военный эксперт высказался о запасах беспилотников у Украины

      Губернатор рассказал о последствиях очередного удара ВСУ по Белгороду

      Тигрица попала под поезд в Приморье

      Правительство выделило деньги на питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

      Стало известно о пострадавших в результате обстрела Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше