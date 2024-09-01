Отставной офицер ВС США Дэвис заявил о катастрофе для ВСУ в Курской области

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил о катастрофе для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, благодаря проникновению ВСУ в Курскую область боевой дух в Киеве ненадолго повысился, однако теперь «наступление выдохлось». Офицер заключил, что украинские войска понесли колоссальные и невосполнимые потери, что обязательно скажется на армии на всех направлениях фронта.

«Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. Корреспондент обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин пообещал киевским властям достойный ответ на операцию в регионе. На этом фоне Зарубин поинтересовался у Пескова, когда станет понятно, каким именно будет ответ руководства страны на нападение.