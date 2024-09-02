Алаудинов заявил об агонии ВСУ

Алаудинов: обстрелы мирного населения свидетельствуют об агонии ВСУ

Обстрелы мирного населения с детьми свидетельствуют об агонии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дети в приграничных регионах все время находятся под прессингом ВСУ. «Это говорит о том, что действительно у противника агония. Мы его гнем. Он это понимает. Он не может нам противостоять», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщил, что украинская армия получила установку бить исключительно по мирным гражданам и населенным пунктам Российской Федерации. По его словам, такое может происходить только по той причине, что украинские военные понимают невозможность победить ВС России на передовой и это показывает показывает состояние агонии подразделений