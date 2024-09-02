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23:13, 2 сентября 2024Мир

Американские военные подверглись нападению в турецком Измире

Посольство США: американские военные подверглись нападению в турецком Измире

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Американские военные, прибывшие в Турцию на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в городе Измире. Эту информацию подтвердило посольство США в азиатской стране, пишет РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что американские военнослужащие на борту корабля Wasp сегодня подверглись нападению в Измире и теперь находятся в безопасности», — сказано в сообщении.

Также в посольстве поблагодарили турецкие власти за «оперативное вмешательство и продолжающееся расследование».

Ранее сообщалось, что члены националистической организации «Турецкий союз молодежи» избили американского солдата, предположительно, дежурившего на авианосце USS Wasp, и надели ему мешок на голову. Авианосец был направлен в регион для защиты Израиля, но временно остановился в порту Измира. Турецкая полиция вмешалась и задержала 13 человек.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для того, чтобы достичь заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. При этом 1 сентября Нетаньяху заявил, что движение ХАМАС показало свое нежелание прекращения огня в Газе, лишив жизни шестерых заложников.

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      Марина Совина
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