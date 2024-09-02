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00:34, 2 сентября 2024Наука и техника

iPhone 15 подешевел на 50 тысяч рублей за год

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 подешевел на российском рынке до 70 тысяч рублей

Фото: Loren Elliott / Reuters

Вышедший осенью 2023 года iPhone 15 подешевел в России. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость базового смартфона Apple достигла 70 тысяч рублей. На старте продаж девайс был доступен за 125−170 тысяч рублей. Таким образом, за год аппарат подешевел примерно на 50 тысяч рублей.

«Смартфон может похвастаться безрамочным 6,1-дюймовым дисплеем, обновленным корпусом и производительным процессором Apple A16 Bionic», — описали гаджет авторы издания.

Телефон Apple также получил двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Гаджет имеет порт USB-C.

В конце августа также стало известно, что флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max подешевел на российском рынке до 115 тысяч рублей. Авторы Hi-Tech Mail.ru подсчитали, что за год флагман стал дешевле на 75 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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