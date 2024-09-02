Бывшему замглавы Минцифры России продлили срок содержания под стражей

Суд в Москве продлил срок ареста экс-замглавы Минцифры Паршину по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы Минцифры России Максиму Паршину, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В понедельник, 2 сентября, суд приступил рассмотрению уголовного дела в отношении Паршина. Во вступительном слове подсудимый отверг обвинение в получении взятки.

Известно, что экс-замглавы Минцифры находится под арестом с июля 2023 года. Ранее прокурор просил продлить срок его пребывания в СИЗО еще на полгода.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2023 года. Ему вменяется получение особо крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей за помощь в выделении грантов. Мужчина был взят с поличным в одном из столичных ресторанов.

