Бывший мировой судья получил взятку от обвиняемого и попал под следствие

Под Новосибирском будут судить бывшего мирового судью за взятку от обвиняемого

В Новосибирской области суд рассмотрит дело бывшего мирового судьи судебного участка Венгеровского района о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2022 году судья рассмотривала дело местного жителя, обвиняемого в совершении экологического преступления. В 2023 году женщина через посредника получила от фигуранта дела взятку. За это она должна была отменить меру пресечения и прекратить дело, назначив штраф.

Против судьи возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и экс-сенатору Борису Шпигелю, осужденным к длительным срокам за коррупцию.