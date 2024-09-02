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07:13, 2 сентября 2024Силовые структуры

Бывший мировой судья получил взятку от обвиняемого и попал под следствие

Под Новосибирском будут судить бывшего мирового судью за взятку от обвиняемого

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В Новосибирской области суд рассмотрит дело бывшего мирового судьи судебного участка Венгеровского района о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2022 году судья рассмотривала дело местного жителя, обвиняемого в совершении экологического преступления. В 2023 году женщина через посредника получила от фигуранта дела взятку. За это она должна была отменить меру пресечения и прекратить дело, назначив штраф.

Против судьи возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и экс-сенатору Борису Шпигелю, осужденным к длительным срокам за коррупцию.

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      Екатерина Кашурникова
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