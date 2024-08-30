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16:03, 30 августа 2024Силовые структуры

Приговор в 12 лет за взятки бывшему российскому губернатору признан законным

Мосгорсуд признал законным приговор экс-губернатору Белозерцеву и Шпигелю

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и экс-сенатору Борису Шпигелю, осужденным к длительным срокам за коррупцию. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная жалоба защиты на решение Измайловского суда столицы от 25 января, который назначил им 12 и 11 лет лишения свободы соответственно, отклонена. Приговор вступил в законную силу. Согласно закону Белозерцев и Шпигель, а также остальные фигуранты дела о взяточничестве, будут этапированы в колонии для отбытия назначенного им наказания.

По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и его супруги Евгении 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, супруги подарили экс-губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство их фармацевтическому бизнесу.

Белозерцеву также был назначен штраф в размере 450 миллионов рублей, еще его лишили государственных наград — ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

7 августа Пензенский областной суд подтвердил постановление Октябрьского районного суда Пензы от 26 января о взыскании с осужденных солидарно 8 миллиардов 158 миллионов рублей. Суд установил, что эта сумма была получена Белозерцевым, супругой Шпигель и другими фигурантами дела в результате нарушения установленных законом о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении госконтрактов на поставку лекарств учреждениям здравоохранения Пензенской области в период с мая 2015-го по март 2021 года.

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      Любовь Ширижик
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